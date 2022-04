Blokkades van oliedepots in GB gaan door

Vier uur in de morgen is Extinction Rebellion teruggekeerd bij het Esso West oliedepot bij luchthaven Heathrow in Londen. Ze blokkeren de ingang met twee bamboebouwsels en zo’n dertig mensen. Ze hebben twee grote spandoeken met de teksten ‘Join Us – London 9th April’ en ‘Stop Fossil Fuels Now’.

Dit is de vierde achtereenvolgende dag waarop oliedepots in het Verenigd Koninkrijk geblokkeerd orden als onderdeel van een lopende actie vanh Extinction Rebellion en de Just Stop Oil-coalitie. In het weekeinde bleef Just Stop Oil oliedepots blokkeren in Grays, Purfleet, Buncefield, Tamworth en het centrum van Birmingham.

Lees verder bij het persbericht.

– Uitgelichte afbeelding: Videostill van de actie