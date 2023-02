Blokkade A12: krachtige revolutie van solidariteit

De ongelooflijke omvang van de klimaatramp en de sneltreinvaart waarmee ze op ons af dendert, is iets waar ik vaak wanhopig van word. Al 35 jaar maak ik me hard voor een gedrags-, beleids- en systeemverandering die deze crisis eindelijk serieus neemt en effectief aan een oplossing bij kan dragen. Maar nog steeds stijgt de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen, komen de wereldleiders ook hun veel te magere beloftes op klimaatgebied niet na en gooit bijvoorbeeld het Nederlandse kabinet voor elke emmer water drie emmers olie op het vuur: voor élke euro dat aan klimaatbeleid en ondersteuning van duurzame energiebronnen wordt uitgegeven, subsidieert Nederland de fossiele industrie namelijk nog steeds met drie euro. Alleen dit al laat mij, nog helemaal los van cijfers over temperatuur- of zeespiegelstijging, geregeld de moed in de schoenen zakken.

– Onze bevriende dominee Axel Wicke, die er bij was, zaterdag, op de A12

Een handreiking voor pastores

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Extinction Rebellion