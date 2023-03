Biologische bestrijding muggen schadelijk voor libellen

Steekmuggen worden soms bestreden met het biologische middel BTi, een bacterie-extract. Dit gebeurt onder andere in het Duitse Rijndal waar overstroomde gebieden worden besproeid met dit middel, soms zelfs met helikopters. Wat dit voor effect heeft op andere insecten, zoals libellen, was echter onduidelijk. Uit nieuw onderzoek blijkt dat BTi van grote invloed is op het aantal korenbouten.

In Duitsland is recent onderzoek gedaan naar het effect van middelen als BTi om muggenlarven te bestrijden. Daarover is nu een artikel verschenen. In een experiment van de Universiteit van Koblenz-Landau zijn poeltjes met BTi behandeld en is gekeken wat de effecten zijn. Het middel doodt alleen muggen, maar niet alleen steekmuggen. Het aantal dansmuggen nam ook met 41 procent af ten opzichte van de controlepoeltjes.