BioBlitz: 21 en 22 mei 2023

Het Natuurhistorisch organiseert op 21 en 22 mei een BioBlitz in Rotterdam. Op de Dag van de Biodiversiteit wordt de biodiversiteit van Rotterdam op deze manier extra in het zonnetje gezet! Ons doel is om 1000 verschillende soorten vast te stellen, help je mee?

Als je op één van deze twee dagen een soort ziet en deze invoert op Waarneming.nl, draag je automatisch bij. Je kunt overal binnen de Rotterdamse gemeentegrenzen meetellen: van de Maasvlakte en Hoek van Holland helemaal tot aan Nesselande. Wel tellen alleen de wilde soorten, dus je eigen huiskat, exotische tuinplanten of de tijger uit Blijdorp kunnen helaas niet meedoen. Dus, ben jij op 21 of 22 mei 2023 in Rotterdam en zie je een merel in je tuin, parapluutjesmos tussen de tegels, een snoek in de sloot, of een koolwitje in het park, geef het door via Waarneming.nl. Tip: de ObsIdentify app helpt je om vast te stellen met wat voor plant of dier je te maken hebt, en zorgt dat de soorten die je ziet automatisch meedoen aan de Bioblitz. Samen brengen we zo de biodiversiteit van Rotterdam in beeld!

– Lees verder bij Natuurhistorisch

– Uitgelichte afbeelding: Door Malene Thyssen (User:Malene) – This image was copied from da:Billede:Solsort.jpg on the Danske Wikipedia.date/timeusernameresolutionsizeedit summary21. jul 2004 kl. 22:30 Malene 300×223 77974 (Bedre foto af solsort)8. okt 2003 kl. 09:38 Malene 302×213 18437 (Foto af solsort), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=650945