Binnenkort nieuwe CD Your Local Pirates: Take No Orders!

Bijna klaar: de nieuwe CD van Your Local Pirates! Na ‘A Fair Warning’, in 2019 verschenen, is er binnenkort ‘Take No Orders!’ En dat zullen jullie weten ook.

Eenentwintig nummers staan er op, of toch eentje meer? Over strijd en dromen, over de verschrikkingen van deze wereld, en over die andere waar we van dromen en voor vechten. Over woonstrijd, over bomen en hun dappere verdedigers, over terreur tegen vluchtelingen en hoe daartegen te strijden, over dat virus en de medeplichtigen daaraan. Over militarisme en haar binnenlandse versie politieterreur.

Als wapens zijn ze bedoeld, deze liedjes, niet zomaar als creatieve uitingen op zichzelf. Ja, wij hebben ze gemaakt, maar ze zijn voor en van iedereen die strijdt voor de vrijheid en de solidariteit, voor de mensen en de andere dieren en de bomen. Beluister ze, deel ze, zing ze mee – en ga ze lekker ook zelf spelen en zingen als je wilt, op jouw manier. En als het je allemaal inspireert om zelf liedjes in elkaar te zetten en te gaan uitvoeren: minstens zo mooi. This is not about us. This is about us all!

We willen deze CD graag wijd en zijd verspreiden, door middel van een reeks optredens in het late voorjaar en de zomer! Op 30 april staan we al te spelen op het Reclaim the Seeds in Nijmegen. Op 13 mei spelen we op ‘t Landje in Utrecht. Natuurlijk hebben we daar de nieuwe CD ook bij ons. Meer gegevens volgen.

Wil jij ons zelf uit nodigen voor een CD-presentatie/concert? Neem gerust contact op en mail: yourlocalpirates@riseup.net We spelen voor ons en jullie plezier, geld vragen we daar dus niet voor. Wel stellen we prijs op een reiskostenvergoeding. Belangrijk: er is een virus in omloop waar mensen nog steeds akelig ziek van kunnen worden. Binnenlocaties komen wat ons betreft voorlopig alleen in aanmerking als ze echt goed geventileerd zijn. We geven veruit de voorkeur aan een terras, een binnenplaats een grote tuin, een park. Buiten dus.

Terug naar de CD! De prijs wordt vier euro, een prijsdaling van 20 procent vergeleken met de vorige. Als piraten doen we niet aan kapitalistische inflatie. We presenteren die dus bij komende optredens. Maar binnenkort kun je het ding ook bestellen, via e-mail en het overmaken van het benodigde bedrag. Bij bestelling er dan wel verzendkosten bij. Meer informatie daarover volgt binnenkort.

Zowel voor komende optredens als voor de bestelinfo: hou onze kanalen in de gaten! Dit zijn ze:

De website: https://yourlocalpirates.noblogs.org

Ons Telegram-kanaal: https://t.me/yourlocalpirates

Onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/YourLocalPirates/

Onze Todon: https://todon.nl/@yourlocalpirates

Ons YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCoAvdQDAPcQyFFeByvYyJSA

We hebben ook Bandcamp: https://yourlocalpirates.bandcamp.com/

We hebben een e-mail nieuwsbrief. Je kunt je daarop abonneren door mail te sturen naar: piratenews-subscribe@lists.riseup.net

We zijn bereikbaar via ons e-mailadres: yourlocalpirates@riseup.net