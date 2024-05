Bijna alle scholen in Soedan gesloten door geweld

De aanvallen op scholen en onderwijsinstellingen in Soedan zijn verviervoudigd sinds het begin van het conflict in april vorig jaar. De meeste scholen in het land zijn nu gesloten, en ngo’s waarschuwen voor een diepe onderwijscrisis in het land.

Sinds de start van de burgeroorlog telden hulporganisaties minstens 88 gewelddadige aanvallen geweest op scholen. Daarbij waren onder meer dodelijke luchtaanvallen, marteling, moord en ontvoering van docenten en seksueel geweld tegen studenten. Scholen werden ook bezet door gewapende groepen of gebruikt als wapenopslagplaatsen.

Save the Children is één van de hulporganisaties die waarschuwen dat het land aan de vooravond staat van de ergste onderwijscrisis ter wereld. De meerderheid van de scholen is gesloten, waardoor ruim 18 van de 22 miljoen kinderen in het land nu al ruim een jaar zonder onderwijs zitten.

– Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: videostill