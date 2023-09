Bijna 40 miljard aan fossiele subsidies gaat vooral ten koste van mkb

Bedrijven die sterk leunen op fossiele brandstoffen worden veel sterker gesteund door de Nederlandse overheid dan eerder beweerd, concluderen drie milieuorganisaties in een nieuw rapport. Volgens hen zijn er 31 subsidies voor fossiele brandstoffen die samen 37,5 miljard euro per jaar aan subsidies opleveren. Het mkb betaalt de rekening, aldus de onderzoekers.

De organisaties Somo, Oil Change International en Friends of the Earth Nederland namen onder de loep welke regelingen de overheid allemaal heeft voor vervuilende bedrijven. Die fossiele subsidies beëindigen zou Nederland helpen op koers te komen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, stellen ze. ‘Het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen zal ook extra inkomsten genereren die kunnen worden gebruikt om te investeren in energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en het bestrijden van energiearmoede.’

