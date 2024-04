Biden zegt Israël volledige steun toe in mogelijk conflict met Iran

President Biden heeft Israël volledige steun (ironclad support) toegezegd in een eventueel militair conflict met Iran. De VS denken dat Iran op korte termijn militaire actie onderneemt als wraak voor de aanval op het Iraanse consulaat in Damascus 10 dagen geleden. Daarbij kwamen 5 hoge officieren van de Revolutionaire Garde om het leven, waaronder brigadier-generaal Mohammad Reza Zahedi. Goed werk, btw.

Iran heeft wraak gezworen, maar dat doet het altijd. Meestal blijft het bij woorden en een paar door Hezbollah afgevuurde raketten. Militaire experts denken dat Iran in een open confrontatie met Israël weinig kans maakt. Mogelijk wordt de ‘wraak’ uitbesteed aan Hezbollah of volgen er aanslagen op Isaëlische anbassades en/of consulaten.

Biden en Netanyahu zijn niet de allerbeste vrienden en Biden heeft de Israëlische premier laten weten dat hij diens poging Gaza in een parkeerplaats te veranderen niet bijzonder geslaagd vindt. Dat wil (gelukkig) niet zeggen dat de Amerikanen Israël laten vallen, iets wat men Iran ook heeft laten weten.

Bron: BBC

Uitgelichte afbeelding: By Michael Stokes – Biden13, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79141909