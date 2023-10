Biden: ‘het andere team’ is verantwoordelijk voor aanval op ziekenhuis Gaza

Volgens de Amerikaanse president Joe Biden is ’the other team’, niet Israël verantwoordelijk voor de aanval op het al-Ahli-ziekenhuis in Gaza. Dat verklaarde hij vanochtend tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Israëlische premier Netanyahu.

Bij de aanval op het ziekenhuis zouden volgens Hamas 500 mensen om het leven zijn gekomen. Hamas geeft Israël de schuld, Israël op zijn beurt zegt dat de doden het gevolg zijn van een mislukte raketlancering van de Islamitische Jihad.

Uiteraard is het voor een leek heel moeilijk te beoordelen wie er de waarheid spreekt. Inmiddels is wél duidelijk dat het in elk geval geen bombardement betreft. Dat er 500 mensen om het leven zouden zijn gekomen is volgens onafhankelijke waarnemers als Eliot Higgins en Nathan Ruser ook nogal onwaarschijnlijk. Misschien is het verstandig om niet meteen geloof te hechten aan de verklaringen van een fascistische terreurorganisatie als Hamas. Probleem is natuurlijk dat ook het IDF liegt dat het gedrukt staat, als dat even zo uitkomt.

