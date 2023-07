Bezoek aan Tombe van Yoseef in Nablus maakt slachtoffer

Israelische troepen hebben donderdagmorgen weer een jonge Palestijn gedood en er drie gewond van wie twee ernstig. Het gebeurde toen de Israeli’s het gedeelte van Oost-Nablus bestormden waar de Tombe van Yoseef ligt en een weg afsloten. Joodse pelgrims wilden een bezoek aan de Tombe brengen, maar dat leidde zoals gewoonlijk tot botsingen. Onder meer gewapende strijders van het Nablus-bataljon van de Quds Brigade, de militie van de Islamitische Jihad, kwam in actie, volgens een mededeling van het bataljon.

Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid werd de 19-jarige Badr Sami Masri in de borst getroffen. Medici probeerden hem te reanimeren maar zonder resultaat. De directeur van de ambulance dienst van de Rode Halve Maan in Nablus, Ahmed Jibril, zei dat de Israeli’s een ambulance tegenhielden die op weg was naar een 12-jarig kind in het Dahiyye deel van de stad dat ernstige ademhalingsproblemen had door traangas, Nog zo’n 30 anderen deden eveneens een beroep op de Rode Halve Maan voor soortgelijke problemen. Ook werd een ambulance die een patient vervoerde beschoten met een zogenaamde ”rubberkogel” waarbij de voorruit sneuvelde.

Haaretz meldde dat de Israelische commissaris van politie, Kobi Shabtai, deel uitmaakte van de bezoekers van de Tombe van Yoseef. Het was de eerste keer dat een commissaris van politie zoiets deed. Het aantal Palestijnse slachtoffers van Israelisch geweld is in 2023 gestegen tot 202.

Uitgelichte afbeelding: Photo by Luke White on Unsplash

Ook verschenen op Abu’s blog