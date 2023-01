Bewaker doodt 18-jarige Palestijn, 144 gewelddaden van kolonisten

Een gewapende bewaker heeft zaterdagavond een Palestijnse man doodgeschoten bij de nederzetting Kedumim die gebouwd is op land van onder meer Qalqilya. Het is de 18-jarige Karam Ali Salman uit Qusin,een dorp in de buurt van Nablus. Volgens de bewaker had hij een pistool. Volgens het persbureau Wafa waren de omstandigheden waaronder hij werd doodgeschoten niet duidelijk. Ze zullen waarschijnlijk ook niet duidelijker worden. Salman was de 34ste Palestijn die deze maand door Israels toedoen werd gedood. (De 33ste was Khairi Alqam, de schutter in Jeruzalem.Ik had hem niet eerder bij de doden opgeteld). Kedumim is de woonplaats van de minister van Financiën Betzalel Smotrich.

In Tumus Ayya, bij Ramallah, werd zaterdagnacht een auto volledig verbrand en een huis voor een flink deel nadat kolonisten het vuur hadden aangestoken. Het was niet het enige object dat kolonisten zaterdag uitzochten voor hun acties. Volgens Ghassan Daghlas, die voor de Palestijnse Autoriteit de gang van zaken in het noorden van de Westoever bijhoudt, waren er zaterdagnacht niet minder dan 144 gewelddaden van kolonisten te melden. Op de wegen werden 120 auto’s beschadigd doordat ze met stenen waren bekogeld. Verder brandden er zes gedeeltelijk of volledig uit. In Huwwara, een groot dorp ten zuiden van Nablus, werden tenminste 22 winkels aangevallen door kolonisten.Volgens Daghlas waren de meeste aanvallen in Huwwara, Madama, Qusra, Joris en Majdal Bani Fadel. Daghlas constateerde een niet eerder vertoonde piek in gewelddadige acties van kolonisten sinds de nieuwe regering van Netanyahu met de ministers Smotrich en Ben Gvir aan het bewind is gekomen.