Bestuurskamer TU Eindhoven al vijf dagen bezet door klimaatactivisten

Het bestuur van de TU Eindhoven is met een verklaring gekomen, na de dagenlange bezetting van de bestuurskamer door studenten. De universiteit zegt van alles te doen om de bijdrage aan de duurzaamheid te vergroten. Zo worden binnenkort de laatste projecten met fossiele brandstoffen beëindigd, één van de eisen van de bezetters.

De klimaatactivisten, ook TU/e-studenten dus, bezetten nog steeds de bestuurskamer. Het universiteitsbestuur is niet van plan de studenten er snel weg te gaan halen. Het bestuur vindt dat studenten hun stem moeten laten horen over onderwerpen als duurzaamheid en hun inbreng mogen geven in de aanpak van de universiteit.