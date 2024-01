Beierse deelstaatminister: meer geld naar de boeren, minder naar slampampende uitkeringstrekkers en migranten

In Duitsland blokkeren boze boeren wegen, waaronder de A1 naar Hamburg. De Duitse regering moet bezuinigen en wil een aantal subsidies voor boeren deels terugdraaien, vandaar. We kennen het allemaal uit Nederland, inclusief de reacties van beleidsmakers die ook bij de oosterburen overlopen van begrip voor de eisen en het (wan)gedrag van de boeren. Niet dat ik veel sympathie heb voor clubs als Extinction Rebellion (verwende middenklasse, net als boeren), maar het verschil in benadering begint inmidddels op te vallen (kuch).

Daarbij maakt niemand het zo bont als Hubert Aiwanger. Aiwanger is namens de Freie Wähler minister van Economische Zaken in het Beierse deelstaatkabinet. Hij vestigde in augustus vorig jaar de aandacht op zich nadat de Süddeutsche Zeitung onthulde dat hij in zijn jonge jaren een antisemitisch pamflet had verspreid. Aiwanger wist zijn broer zover te krijgen dat hij de schuld op zich nam – niemand geloofde dat overigens – en zei zich verder niks te herinneren van de hele affaire. De kiezers namen hem de affaire en het selectieve geheugenverlies niet kwalijk: de Freie Wähler boekten bij de deelstaatverkiezingen winst.

Volgens Aiwanger staan de boeren niet alleen volledig in hun recht, maar wordt het ook tijd dat Hardwerkende Burgers krijgen wat hen toekomt. Er is té lang téveel geld naar slampampende uitkeringstrekkers en buutn’landers gegaan:

“We hebben een verstandig belastingbeleid nodig waarbij prestaties lonen. En ja, uiteindelijk blijft er wat minder geld over voor fietspaden in Peru. Voor de bijstand, voor mensen die zouden kunnen werken maar dat niet willen. En ook voor illegale migratie…. Vandaag staat het volk hier. De verstandige mensen, de eerlijke mensen, degenen die niet rellen. En niemand hoeft bang te zijn dat hier iets zal gebeuren. Geen enkel raam is ingegooid. Er worden geen muren beklad. Er worden geen politieauto’s in brand gestoken zoals bij linkse demonstraties. En daarom zeg ik: het is regelrecht kwaadaardig wanneer bepaalde linkse media en bepaalde politici de boeren verdacht maken als extreemrechts willen om ons[!] zwart te maken. Ik zeg heel duidelijk: hier staan de fatsoenlijke mensen.”

Het is natuurlijk makkelijk om te lachen om dit soort populistische waanzin, maar het sentiment wordt breed gedeeld:

PVV en BBB hebben er hun electorale succes voor een belangrijk deel aan te danken, en ook bij de VVD kom je dergelijke gedachten regelmatig tegen. En nee: bovenstaande tweet is géén parodie of satire.

Uitgelichte afbeelding: von Bundesarchiv, Bild 183-H1215-503-009 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5433927