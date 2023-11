BBB wil onder voorwaarden wel met de PVV regeren

De BBB wil wel met de PVV regeren. Dat heeft partijleider Caroline van de Plas vanmiddag gezegd.

Voorwaarde is wél dat Wilders zijn plannen voor een Nexit-referendum en een verbod op de Koran laat varen. Die zijn volgens Van der Plas “onuitvoerbaar en onhaalbaar”. Vermoedelijk zal Wilders die punten uit zijn verkiezingsprogramma schouderophalend laten vallen. De VVD zal nooit en te nimmer akkoord gaan met een vertrek uit de EU (nog los van het feit dat Wilders zo’n referendum zou verliezen) en een verbod op de Koran is evenmin haalbaar, althans niet op korte termijn.

Van der Plas hoopt op een coalitie van BBB met PVV, NSC en VVD. Formeel hebben de andere drie partijen BBB niet nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar Van der Plas neemt nogal wat zetels in de Eerste Kamer mee.

Uitgelichte afbeelding: Door Tweede Kamer – Sent to User:Vysotsky by MP Caroline van der Plas, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107579011