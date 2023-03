Baudet: PS-verkiezingen gaan over leven en dood

De verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen op 15 maart gaan over Oekraïne. Een verbluffende onthulling, die we te danken hebben aan – wie anders – Thierry Baudet.

De enige campagne taal die Thierry Baudet kan uitkramen is Kremlin retoriek, die mixt hij met irrationele angstpropaganda. Baudet: “… deze verkiezingen gaan over oorlog en vrede, over leven of dood.” #provincialestatenverkiezingen pic.twitter.com/0h3X0gZKov — dr. Marina (@mmeeuw) March 6, 2023

Baudet weet natuurlijk best dat dit regelrechte bullshit is, maar de aanhang van FVD bestaat tegenwoordig voor 99,99% uit oliedomme, paranoïde wappies die je letterlijk álles wijs kunt maken.

In de Tweede Kamer deed de fractie van FVD het allemaal nog eens dunnetjes over, met wat weleens de meest idiote motie uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis zou kunnen zijn:

Nederland kent al sinds 1 mei 1997 geen actieve dienstplicht (opkomstplicht) meer. Dat betekent dat Defensie geen dienstplichtigen meer oproept.

Formeel is de opkomstplicht niet afgeschaft, maar slechts opgeschort. In theorie kun je dus in een noodsituatie nog steeds opgeroepen worden, maar dat is niet meer dan theorie: Nederland beschikt al heel lang niet meer over de kazernes of het personeel om dienstplichtigen op te leiden. Voordat die organisatie weer op poten staat, zijn we letterlijk jaren verder.

De kans dat Nederlandse dienstplichtigen naar het front in Oekraïne gestuurd worden, is dus precies nul, maar op niks gebaseerde angstpropaganda is inmiddels het enige nog resterende verdienmodel van Baudet en consorten.

