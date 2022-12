Baudet: maanlandingen hebben nooit plaatsgevonden

Je dacht misschien dat Baudet een fan is van Elon Musk, nu die laatste uit de kast is gekomen als extreemrechtse complotgek, maar dan vergis je je toch echt. Baudet moet niks hebben van Musk, want de Amerikaanse miljardair gelooft in klimaatverandering, promoot elektrische auto’s – een uitvinding van de duivel – en denkt dat de mens op de maan geland is. Nuff said, zo iemand kun je volgens Thierry niet serieus nemen



Mocht je denken dat deze waanzin niet meer overtroffen kan worden: you ain’t seen nothing yet.