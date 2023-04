Banken investeren massaal in klimaatvernietigende bedrijven

Vandaag gepubliceerd door BankTrack en internationale partners: het veertiende jaarlijkse Banking on Climate Chaos-rapport [1], de meest uitgebreide wereldwijde analyse van bankieren op fossiele brandstoffen, onthult de waarheid achter de klimaattoezeggingen van banken, waaronder ING en Rabobank, door hun financiering van de fossiele industrie te onderzoeken. Het rapport wordt gesteund door Nederlandse organisaties en bewegingen waaronder Fossielvrij NL, Milieudefensie, Nijmegen Fossielvrij, Profundo en Extinction Rebellion Nederland.

Voor Nederland meest relevante bevindingen in de financiële data:

Voor alle 60 banken bedraagt de totale financiering aan de fossiele industrie US$ 673 miljard in 2022, en sinds het Parijs Akkoord in 2016 in totaal US$ 5.5 biljoen.

In 2022 financierde ING US$ 5.2 miljard in de fossiele industrie, daarmee staan ze op plaats 36 van de 60. Rabobank investeerde US$ 1.7 miljard en staat op plek 48.

ING staat in de top 5 wat betreft de financiering voor vloeibaar gas, LNG. Het gaat dan voornamelijk om bedrijven zoals Venture Global en Cheniere. De financiering voor LNG door de 60 banken groeide met ongeveer de helft ten opzichte van 2021, terwijl we op andere vlakken vaak een afname zien ten opzichte van 2021. Zie de bijlage voor een overzicht van de data voor ING en Rabo.

ING heeft in 2022 US$ 17 miljoen geleend aan State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) en begin dit jaar projectfinanciering gedaan voor een pijplijn in Servië die onder andere gas uit Azerbaijan naar Europa moet brengen. Niet alleen zorgt dit waarschijnlijk voor overcapaciteit, maar het heersende regime in Azerbaijan heeft zijn macht gebouwd op het exploiteren van gasbronnen en het gewelddadig onderdrukken van afwijkende meningen.[2] Bronnen: [1]https://www.bankingonclimatechaos.org [2]https://www.banktrack.org/blog/dutch_bank_ing_supports_controversial_pipeline_to_import_gas_from_authoritarian_azerbaijan

Persbericht Extinction Rebellion