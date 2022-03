Auto’s jagen er elke dag 10.000 ton tarwe doorheen

Europa verwerkt elke dag 10.000 ton tarwe – het equivalent van 15 miljoen broden – in biobrandstoffen voor het autoverkeer, volgens een rapport van de ngo Transport & Environment. Dat is “immoreel” nu de voedselprijzen de pan uit swingen, zeggen milieuorganisaties.

Voor de productie van biobrandstoffen, die onder meer gebruikt worden in dieselmengsels, worden vaak gewassen als tarwe, gerst of zonnebloemolie gebruikt. Dat is al langer controversieel, omdat de die gewassen ook als voeding geschikt zouden zijn. De oorlog in Oekraïne en de druk op de voedselprijzen zet het probleem op scherp.

– Lees verder bij de bron, IPS/DWM