Auteursrechtenmafia: Een rechtszaak afwenden

Je krijgt een sommatiebrief voor een foto. Je weet niet meer precies hoe je aan de foto kwam. Je verwijdert de foto. En je geeft aan dat je tweemaal het bedrag van een misgelopen licentievergoeding wilt betalen om de schade te vergoeden. Het zou voldoende moeten zijn om een rechtszaak af te wenden.

“Op mijn afrekeningen zie ik dat de beelden waarschijnlijk zeven keer op tv zijn gebruikt, door diverse nieuwswebsites en zelfs op websites van landelijke kranten. In totaal ontvang ik voor de hele actie € 119,90.”

Column Herman Engbers 20 juni 2022

Mijn inziens is €50 tot €100 een redelijk schikkingsbedrag. Nederlandse rechters denken daar echter anders over:

€200 geboden, €700 toegewezen met proceskostenveroordeling

€400 geboden, €750 toegewezen met proceskostenveroordeling

€250 betaald, €540 toegewezen met proceskostenveroordeling

Lager bedrag geboden dan de toegewezen €2.732, hoger beroep bleef dit in stand met totaal zo’n €12.500(!) aan proceskosten

Het geclaimde bedrag betalen is de enige zekere optie om te voorkomen dat je gedagvaard wordt en je door de proceskosten een nog hoger bedrag moet betalen.

Je kunt geen aangifte doen van oplichting als je zo’n brief ontvangt: “Als u het niet eens bent met de vordering kunt u een rechtszaak voeren.”

Een bij de reacties gedeelde ervaring met ANP op blog Ton Verlind

Je kunt vaak niet in hoger beroep omdat de bedragen onder de appelgrens blijven. Je kunt niet klagen over een partijdig oordeel; rechters zijn onschendbaar. En zo wordt het Nederlandse rechtssysteem al 15 jaar belast met rechtszaken over stockfoto’s.

In België zijn er veel minder rechtszaken over stockfoto’s. Mijn inziens komt dat doordat ze daar onder andere de volledige proceskostenveroordeling bij IE-zaken niet kennen.

Een Belgische rechter oordeelde november 2021 dat Permission Machine misbruik van recht maakte en dat de gevorderde bedragen geen grond hebben. Permission Machine heeft nadien haar naam gewijzigd in Visual Rights Group.

Dit wetende vind ik dit bericht over een kort geding in Nederland om een schadevorderingsprocedure in België te staken opmerkelijk:

Allereerst het geëiste bedrag van €100.000 per dag. Kansloos.

Ik zou vertrouwen op het oordeel van de Belgische rechter aangezien deze fotograaf zijn stockfoto’s voor €32 voor gebruik op een website te koop aanbiedt op Alamy.

Ik zou niet vertrouwen op het oordeel van de Nederlandse rechter. Deze schadevorderingsprocedures zijn schering en inslag hier en de jurisprudentie is om te janken.

Als ik de fotograaf was zou ik de schadevorderingsprocedure staken om een juristenfeestje te voorkomen.

Als hij het kort geding verliest gaat de procedure in België niet door en draait hij op voor (een deel van) de proceskosten van het kort geding.

Als hij het kort geding wint gaat de procedure in België door en zal de Belgische rechter de proceskosten van het kort geding meewegen in haar oordeel.

Update: Er is vonnis gewezen.

(Dit artikel verscheen eerder (2020) op de site van Marine Bakx)

Teken ook de petitie Stop Onredelijke Fotoclaims van Martine Bakx

(Uitgelichte afbeelding: Cartoon Stop Onredelijke Fotoclaims (Martine Bakx))