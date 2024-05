Arrestatiebevelen Internationaal Gerechtshof en waar ik allemaal wel oneens mee ben

De aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag wil dat er arrestatiebevelen worden uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu, zijn defensieminister Gallant en drie kopstukken van terreurgroep Hamas, onder wie Hamas-leider Yahya Sinwar. Aanklager Karim Khan schrijft in een verklaring dat hij voldoende bewijs heeft tegen het vijftal om hen te vervolgen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de oorlog tussen Israël en Hamas. De Hamas-leiders worden onder meer verantwoordelijk gehouden voor de moorden, gijzelingen en verkrachtingen tijdens de aanval op 7 oktober, en voor verkrachtingen van gijzelaars in de periode erna. Netanyahu en Gallant wordt verweten dat onder de Palestijnse bevolking veel burgerslachtoffers zijn gevallen in de reactie daarop. Khan zegt dat Israël onder meer bombardementen en uithongering als oorlogstactiek heeft ingezet. (NOS)

Dit lijkt me nu eens een juiste beoordeling van de kwestie. Uiteraard was de aanval van Hamas op Israel van een grote wreedheid, vooral ook omdat die op burgers gericht was en gepaard ging met ontzettende wreedheden en ontvoeringen. Natuurlijk had Israel het recht om zich daar tegen te verweren en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

Maar gaf dat Israel het recht om Gaza volledig te vernietigen en de gehele bevolking ervan daarvoor te straffen? Dat was iets dat een voormalige, joods-Amerikaanse Facebookvriend die me tot op dat moment een uitermate beschaafd persoon leek, inderdaad onmiddelijk bepleitte en mij na enige kritiek daarop onmiddelijk blokte. Nee, natuurlijk niet. Het is een vorm van niets ontziend, onmenselijk collectief straffen die in het algemeen als onrechtmatig wordt gezien.

Over Facebook en Amerikanen gesproken, ik heb er naast persoonlijke contacten ook enkele die ik ooit gevonden heb op links-georiënteerde pagina’s. Die zijn in de loop der jaren zo gedesillusioneerd geraakt over de Amerikaanse politiek dat er volgens hen geen verschil meer is tussen Democraten en Republikeinen. Het lijken me sympathieke mensen, maar die gekmakende blindheid kan ik niet hebben. ‘Genocide Joe’, uhuh. Nee, laat het dan maar aan Trump over, dat maakt allemaal niets uit hoor, met zijn United Reich. Hoe expliciet wil je het hebben? En die laat Europa ook zo aan de Russen over, als hij zich terugtrekt uit de NAVO. Economisch ook niet handig voor de VS.

Betreft het hier trouwens genocide? Ik ben geneigd te zeggen van niet, alhoewel het militaire nut van vele militaire acties die hebben plaatsgevonden in Gaza die slechts burgers leken te raken regelmatig niet aanwezig leek te zijn.

Ben je een Hamas-apologeet of anti-semiet omdat je kritiek hebt op de volledig buitenproportionele acties van Israel? Nee, natuurlijk niet. Moeten Israel en haar bevolking op haar beurt de zee ingedreven worden? Nee, ook dat niet. Ook al kun je discussiëren over hoe verstandig het was om ooit de staat Israel op te richten, je kunt dat nu niet meer terugdraaien zonder nòg grotere problemen te veroorzaken. Zowel palestijnen als joden hebben een zeer lange geschiedenis in dat gebied. Weet ik wat er dan wel moet gebeuren? Nee, ook dat niet. Elke vorm van toenadering van welke zijde dan ook wordt immers steevast vakkundig gesaboteerd door extremisten aan beiden zijden. Moet je complete universiteiten slopen als zo’n universiteit niet direct doet wat er volgens jouw mening moet gebeuren? Nee, ook niet.

Praktisch gezien gaat een arrestatiebevel overigens niet veel doen, aangezien Israel, evenals de Verenigde Staten die Israel zoals gewoonlijk vrijwel onvoorwaardelijk steunen, het Internationaal Gerechtshof niet erkennen. Het zou inderdaad riskant zijn dat wèl te doen voor landen die dermate veel oorlogsmisdaden plegen. Niettemin hebben zowel de Verenigde Staten als Israel als door een adder gebeten gereageerd op het voorstel voor arrestatiebevelen, dus koud laat het Internationaal Gerechtshof ze ook bepaald niet.

Ik vond het een goed signaal van die aanklager van het Internationaal Gerechtshof. Het was zo ongeveer het enige dat ik gelezen heb over deze kwestie waar ik wèl achter kon staan.

(Foto: By Yairfridman2003 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=143665649)