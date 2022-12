Ongehoord Nederland doet (kansloze) aangifte tegen Kamerlid D66

Arnold Karskens, het opperhoofd van Ongehoord Nederland, stapt naar de politie om aangifte te doen tegen D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot. De Groot betitelde ON als een ‘fascistenomroep’ en weigerde daarom ON-journalist/coronawap/cabaretier Jonathan Krispijn te woord te staan.

De aangifte is natuurlijk volstrekt kansloos, maar het biedt extreemrechts de kans weer eens in de rol van zielig slachtoffer te duiken. De reactie van Krispijn zélf is al helemaal de satire voorbij:

De term fascist raakt mij, omdat uitgerekend mijn Joodse voorouders slachtoffer waren van écht fascisme in de Tweede Wereldoorlog. Mijn afkomst is joods/colombiaans (slavenbloed), ik voetbal met moslims, zit op een Surinaamse voetbalclub. De term racist/fascist past mij niet. pic.twitter.com/GD2P1Hlwna — Jonathan Krispijn (@JJKrispijn) December 8, 2022



Je vraagt je af hoe bovenstaande verklaring te rijmen valt met Krispijn’s toespraak tijdens een wappiemanifestatie in Hilversum waar hij de Holocaust bagatelliseert en met droge ogen verklaart dat de coronamaatregelen eigenlijk veel erger zijn dan de moord op 6 miljoen Joden: “Het waren toen 6 miljoen Joden, maar nu is het de hele fucking wereld!”.

Naast Krispijn staat Steven den Oude van het (mislukte) partijtje Vrij en Sociaal. Volgens Den Oude is Nederland een verschrikkelijke dictatuur, want hij kan – houd je vast – Mein Kampf niet lezen! Iemand die Krispijn afkeurend zijn hoofd ziet schudden? Nee, ik ook niet.

Kortom: Krispijn is een extreemrechtse complotgek die gezien bovenstaande video maar beter niet kan koketteren met zijn Joodse afkomst en Ongehoord Nederland is (nog steeds) een fascistenhol dat zo snel mogelijk van de buis moet worden gehaald.

Uitgelichte afbeelding: Par MichaelBueker — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9432612