Armeense populatie op de kaart, van vóór en ná de genocide van 1915

Twee dezelfde kaarten van delen van Anatolië (Turkije) en Kaukasië…

In de bovenste kaart is te zien waar Armenen sinds duizenden jaren hadden geleefd, ook sinds de tijden dat de Turkse stammen nog op de steppen van Centraal Azië met een nomadische leefstijl op hun paarden rondreden, op zoek naar graslanden voor hun vee.

Deze bovenste kaart laat de Armeense populatie zien van vóór de Armeense genocide van 1915.

De onderste kaart laat de Armeense populatie van ná de Armeense genocide van 1915 zien. Dat is de genocide die op de Armenen werd gepleegd door de heersende klasse van de Ottomaanse Turken, hun staatsapparaat en hun leger.

En die genocide zal, als het aan president Erdogan van Turkije en president Aliyev van Azerbaijan ligt, nog verder voortgezet worden.

Dat blijkt uit de Turkse omsingeling van de met rood omcirkelde Armeense enclave Artsakh. (Azerbaijan dat deze enclave graag wil annexeren, van de Armenen wil zuiveren en zelf wil koloniseren noemt het gebied ‘Nagorno-Karabach’. Het regime van Erdogan en ook Israël geven daarin alle steun aan Azerbaijan, dat vele aardolie- en aardgasvoorraden bezit.)

Aliyev, Erdogan & Putin’s aim is clear; to completely erase #Armenians from their indigenous lands, or what’s left of it after The #ArmenianGenocide. #ArtsakhBlockade #ArtsakhAirlift #ArtsakhGenocide #Artsakh #Armenia #AzerbaijanAgression #NagornoKarabagh pic.twitter.com/0H6Vk3tUzx

— M (@zkhosq) July 27, 2023