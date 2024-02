Arendo Joustra: coalitiepartners waren al bezig de ministersposten te verdelen

Volgens Arendo Joustra, de voormalige hoofdredacteur van Elsevier, waren PVV, BBB, VVD en NSC een maand geleden al bezig de ministersposten te verdelen. Fleur Agema zou Zorg krijgen en Mona Keijzer Economische Zaken. De narcistische baantjesjager Ronald Plasterk had zichzelf de functie van minister-president toebedeeld. Geen wonder dat hij zo kwaad was op Omtzigt. Nou is Joustra niet de meest betrouwbare bron, dus FWIW. Als het verhaal klopt zijn we (voorlopig) op het nippertje onsnapt aan De Hel.

Er zouden vier weken geleden al ministerposten verdeeld zijn. Het kabinet zou eind april begin mei op het bordes staan. Met ministersposten voor Agema en Mona Keijzer, en Plasterk zou minister president worden … volgens #wnlopzondag #formatie pic.twitter.com/ZQ49uarRPq — dr. Marina (@mmeeuw) February 11, 2024

PS Waarom is Plasterk nog steeds niet geroyeerd door de PvdA?

