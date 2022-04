Apocalypse ’22: hittegolf in India en Pakistan

India en Pakistan krijgen deze week te maken met een extreme hittegolf. Mogelijk wordt vanaf morgen in Pakistan de 50 graden gehaald, 11 graden boven het ‘normaal’ voor april.

April, mei en juni zijn traditioneel de warmste maanden in India en Pakistan, totdat halverwege juli de moesson begint. In juni, juli en augustus valt er dan meer water dan gedurende een heel jaar in Nederland.

De hittegolven beginnen echter steeds eerder en duren steeds langer. Temperaturen van 35 graden zijn om deze tijd van het jaar volstrekt normaal in India en Pakistan. Een temperatuur van 45 graden is dat echter beslist niet.

Uitgelichte afbeelding: By USDA photo by Bob Nichols – https://www.usda.gov/media/blog/2014/02/11/southern-plains-climate-hub-seeks-address-three-huge-problems, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89060994