Apocalypse ’22: gevoelstemperatuur van 50 graden Celsius in Karachi + Update

In Karachi, de hoofdstad van Pakistan, is de temperatuur gestegen tot 42,8 C. De gevoelstemperatuur is met 50 C nog aanmerkelijk hoger.

In Delhi, India, steeg de temperatuur vandaag tot 47,2 C:

De hittegolf die eind april begon, lijkt er de komende dagen nog een schepje bovenop te doen: in delen van India en Pakistan wordt rekening gehouden met een stijging tot 50 graden C. Daarmee komt de 55 C in zicht, een temperatuur die wordt gezien als de absolute bovengrens waarbij het menselijk lichaam nog kan functioneren.

The latest @metoffice forecasts indicate that a #heatwave which has enveloped Southern Asia since the end of April looks set to intensify further, with some regions expected to see temperatures as high as 50°C. Learn more in our blog post: — Met Office Science (@MetOffice_Sci) May 12, 2022



Inmiddels vallen de vogels in India letterlijk van ellende uit de lucht. Momenteel zitten we op 1,3 C opwarming, dus dat wordt over een jaar of 20 nog heel interessant. God sta je bij als je nu jonger dan 60 bent.

Update: En we hebben een nieuw record! In Pakistan werd vandaag de 51 graden C bereikt. De mensheid staat voor niets.

Jacobabad again ! Today 14 May the Pakistani town of Jacobabad rose to 51.0C,highest temperature of 2022 in the world (above the 50.7C recorded in Australia). 50.5C also at Nawabshah and 50.0C at Moen Jo Daro. Later a tweet about India. Stay tuned. pic.twitter.com/mdioIRQzf8 — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) May 14, 2022



Uitgelichte afbeelding: By Eddiem360 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94018959