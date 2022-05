Apocalypse ’22: extreme hitte op komst voor deel Zuid- en Midden-Europa

Komende week is het ook in Zuid- en Midden-Europa flink raak. In Sevilla kan de temperatuur tijdens het weekend oplopen tot 43 C, een idioot hoge temperatuur voor half mei. Ook elders in Portugal en Spanje kan het de komende dagen 40 graden worden.

In Delhi werd 49,2 C gemeten. De komende dagen koelt het daar iets af, maar vanaf 19 mei krijgt de regio te maken met een nieuwe hittegolf.

In Jacobabad, Pakistan, werd afgelopen zaterdag 51 graden C gemeten, een temperatuur waar schrijver dezes zich eigenlijk helemaal niets bij voor kan stellen.

Bij een temperatuur boven de 55 C is het lichaam niet meer in staat af te koelen, ook niet als je inactief bent, veel water drinkt en in de schaduw zit. M.a.w: je gaat uiteindelijk dood. Die absolute bovengrens lijkt het komende decennium in delen van de wereld in zicht te komen.

