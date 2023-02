Antisemitische tekst geprojecteerd op Anne Frank Huis

Donderdagavond verscheen op een besloten Amerikaans Telegram-kanaal een video van een laseractie op het Anne Frank Huis in Amsterdam. Op de video is te zien dat de tekst ‘Anne Frank uitvinder van de balpen’ zowel in het Nederlands als in het Engels op het Huis wordt geprojecteerd.

Holocaustontkenners verspreiden al tientallen jaren de leugen dat het dagboek van Anne Frank een vervalsing is. Volgens hen is het dagboek met een balpen geschreven, terwijl de balpen pas in 1954 in Nederland op de markt werd gebracht.

In werkelijkheid gaat het alleen om twee losse notitieblaadjes waarin aantekeningen met een balpen zijn aangebracht. De notities zijn afkomstig van grafologisch onderzoekster Dorothea Ockelmann. Na afronding van haar onderzoek liet Ockelmann de notities achter in het dagboek.

Op het hierboven genoemde Telegram-kanaal wordt deze nazicomplotkolder vergezeld van een smaakvolle video:

De video wordt begeleid door een antisemitische persiflage van het lied Everybody Wants To Rule The World van Tears For Fears, waarbij onder meer ‘Everybody Wants A Jew Free World’ en ’the gas will find you’ wordt gezongen. pic.twitter.com/E3sv5Zlc3k — OnderzoeksgroepKafka (@Kafkanet) February 10, 2023



De Anne Frank Stichting heeft aangifte gedaan. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Een korte verklaring van het Anne Frank Huis vind je hier.