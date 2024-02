Antisemieten verstoren lezing directeur Joods Museum

Afgelopen zaterdag is een lezing van Mirjam Wenzel, de directeur van het Joods Museum in Frankfurt, verstoord door ‘linkse’ antisemieten. Wenzel werd uitgemaakt voor “zionist” en “racist”. Uiteraard kwam ook de in pro-Palestijnse kringen populaire leuze “Palestine will be free, from the river to the sea” voorbij.

Met de oorlog tussen Israël en Hamas had de lezing niks te maken, maar dat maakt in pro-Palestijnse kringen weinig uit. Wenzel was uitgenodigd deel te nemen aan de voorstelling “Where Your Ideas Become Civic Actions”, een lezing van 100 uur uit “Elements and Origins of Totalitarianism” (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft), het hoofdwerk van de Joodse filosofe Hannah Arendt.

Na ongeveer tien minuten betrad een groep met Palestinasjaaltjes (ontzéttend 1980, btw) uitgedoste activisten de zaal. De groep ging op de eerste rij zitten en begon leuzen te schreeuwen. Dagvoorzitter Sam Bardaouil probeerde in te grijpen, maar werd bespuugd en uitgemaakt voor racist. Uiteindelijk verliet de groep de zaal.

Het incident bewijst (voor de zoveelste keer) dat veel te veel pro-Palestijnse activisten eerder gedreven worden door antisemitisme dan door solidariteit met de Palestijnen. De aankondiging wie op welk tijdstip zou spreken verscheen kort voor de lezing op Instagram. Wenzel: “achter mijn naam stond “directeur van het Joods Museum Frankfurt”. Ik was de enige deelnemer waarbij een verwijzing naar “Joods” stond”. Blijkbaar was die verwijzing voor de activisten voldoende aanleiding de lezing met een bezoek te vereren.

Daarbij moet overigens wél gezegd worden dat antisemitisme binnen links Duitsland een veel minder grote rol speelt dan in de rest van West-Europa en de VS. Zo wordt het zwaaien met Palestijnse vlaggen of de genocidale kretologie over het in de zee jagen van Joodse mensen over het algemeen niet getolereerd en vaak zelfs actief geweerd bij antifascistische betogingen.

Een interview met Wenzel vind je bij Der Spiegel.

Uitgelichte afbeelding: By Kobi Gideon / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138951085