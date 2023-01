Antimilitarisme toen. Klimaatcrisis nu. Debatavond

Meer weten over burgerlijke ongehoorzaamheid vroeger en nu? Kom vrijdagavond 20 januari naar de Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht!

Na een succesvolle editie in Nijmegen volgt Utrecht met een film- en debatavond over nut, noodzaak en persoonlijke consequenties van directe, burgerlijk ongehoorzame actie vroeger en nu. ✊

Voorafgaand aan het debat vertonen we de film Onkruit vergaat niet. Met daarin zowel actiebeelden van Onkruit en totaalweigeraars in de jaren 80 als van activisten van Extinction Rebellion. Ook laat de film actiebeelden zien van Just Stop Oil en een interview met Wouter Mouton uit Brugge die zich o.a. heeft vastgelijmd aan het Meisje met de parel in het Mauritshuis. De film is gemaakt door de onafhankelijke filmmakers Huib Schoonhoven en Karen Kuiper, met medewerking van de freelance journalisten Jacqueline Maris en Marnix Koolhaas.

Vervolgens leidt Willem de Haan, oud-totaalweigeraar en freelance journalist, het gesprek tussen aanwezige actievoerders en bezoekers. Wat werkt wel en niet? Wat voor dilemma’s komen actievoerders tegen? Een promovendus van de Universiteit Utrecht, die promoveert op directe actievormen, levert een bijdrage vanuit de wetenschap. Er is ruimte voor vragen en discussie.

De organisatie van deze avond is in handen van Onkruit Vergaat Niet, Amelisweerd Niet Geasfalteerd & Extinction Rebellion Utrecht.

Toegang is op basis van vrijwillige donatie.

Meer weten en aanmelden? Zie: https://onkruitvergaatniet.nl/debatten/debatten/