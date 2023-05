Antifascistische klassieker du jour: Hijos del Pueblo

Hijos del Pueblo dateert uit de jaren ’80 van de 19e eeuw. Vermoedelijk is de song het werk van de journalist Rafael Carratalá Ramos, maar Ramos heeft het auteurschap nooit officieel geclaimd. Er bestaan meerdere versies van dit anarchistische strijdlied. Dit is de versie uit 1936, waarbij het accent begrijpelijkerwijs verschoven is naar de antifascistische strijd. De geluidskwaliteit is niet optimaal, maar een betere versie heb ik niet kunnen vinden op Youtube.

Hijo del pueblo, te oprimen cadenas,

y esa injusticia no puede seguir;

si tu existencia es un mundo de penas

antes que esclavo prefiere morir.

En la batalla, la hiena fascista.

por nuestro esfuerzo sucumbirá;

y el pueblo entero, con los anarquistas,

hará que triunfe la libertad.

Trabajador, no más sufrir,

el opresor ha de sucumbir.

Levántate, pueblo leal,

al grito de revolución social.

Fuerte unidad de fe y de acción

producirá la revolución.

Nuestro pendón uno ha de ser:

sólo en la unión está el vencer.

Hijos del pueblo

Uitgelichte afbeelding: Anarcistisch-feministische militie in Barcelona, 1936 – By Unknown author – http://madrid.cnt.es/historia/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37113277