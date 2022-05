Anti-oorlogsactivisten plegen aanslag op recruteringsbureau Russisch leger

Burn, motherfucker, burn. Anti-oorlogsactivisten hebben geprobeerd een recruteringsbureau van het Russische leger in Nizhnevartovsk (West-Siberië) in de hens te zetten. Dapper, want dit wordt gezien als terrorisme en het kan erin resulteren dat de daders voor de rest van hun leven achter de tralies verdwijnen.

In this video, ostensibly recorded by the participants, an anti-war demonstrator attempts to set fire to a military recruiting office on Мира (“peace”) street in Nizhnevartovsk in Western Siberia.

— CrimethInc. (@crimethinc) May 5, 2022