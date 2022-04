Angstige tijden? Nou, ja en nee

Ja Sjaak, ik begrijp wat je schreef eergisteren in ‘Angstige tijden‘. Maar je vergeet dingen. Ik heb de jaren ’70 ook helemaal meegemaakt. Héél intens… want ik ben van 1948.

Eerst even wat feitjes, en dan een aanvulling op je stuk ‘Angstige tijden’. Je bent teleurgesteld over wat alle goede wil en 50 jaar meedoen hebben opgeleverd.

In 1964 kwamen monteurs onze kachels en het fornuis gratis ombouwen voor aardgas. Dat was uiteraard ook nog wat goedkoper dan het stadsgas, dat elke stad zelf maakte in zijn eigen gasfabriek. Uit ‘cokes’.

Op 14 juni 1966 ging ik als 18-jarige solliciteren in Amsterdam – maar kwam in de Telegraafrellen terecht. Het CS ging dicht, en ik ben onder een struik gaan slapen bij het Leidseplein. Ik begreep er niets van. Ik heb één politicus, Hans van Mierlo, een keer ontmoet.

Zomer 1967 was ik ‘jongen civiele dienst’ a/b het SS Rotterdam, op en neer naar New York. Leuk uniform met wit jasje, ik heb de knopen nog. ‘Commodore’ (kapitein) was Auke de Jong. Dag lang rondgelopen in NY.

Op 9 oktober 1967 verscheen Phil Bloom als eerste vrouw ter wereld naakt op de Nederlandse tv.

In 1968 werkte ik bij de Volkskrant en had een vriendinnetje in Parijs waar ik af en toe heen liftte. Daar was toen de studentenopstand – heb ik daar in Parijs toen niets van gemerkt. Robert Kennedy en ML King werden vermoord. De Sovjetlegers sloegen een opstand in Tsjechslowakije neer.

Eind juni 1970 ging ik met mijn vriend en collega van de Volkskrant, Jan Ebbinge en mijn toenmalige vrouw in een VW-kever (meen ik) naar het popfestival in het Kralingse Bos. Ik herinner me Santana met ‘Oye como va’. Leuk. We gingen ’s nachts terug.

De eerste bedrijfsbezetting in 1972, bij Enka (oftewel Ned. Kunstzijdefabriek, toen AKZO). Studentenstakingen begonnen ook.

In Italië en Frankrijk maakten na-oorlogse regisseurs fantastische films – over mensen. Ik heb films van Fellini en Bertolucci soms wel drie keer gezien. Alain Delon, Jeanne Moreau en Marcello Mastroianni waren onze helden.

Al die tijd – 1955 tot 1975 – woedde de Vietnamoorlog – 200 miljoen Amerikanen met achtmotorige B-52 bommenwerpers tegen 60 miljoen Vietnamezen zonder. ‘We’ protesteerden daar regelmatig tegen. Ik trouwde in 1969 en scheidde in 1972.

In 1973 brak de oliecrisis uit, met autoloze zondagen, grote werkloosheid en inflatie en dalende huizenprijzen. Joop den Uyl was PvdA-premier en deed het nog redelijk.

In 1979 kwam Thatcher en in 1981 Reagan en begon de neolibwereld; in 1984-85 staakten Britse mijnwerkers maandenlang tegen de mijnsluitingen. Verloren – niet ten onrechte, maar de manier waarop. In 1980 verscheen de ‘personal computer’ in de doorzonwoningen en galerijflats.

In 1982 begon Ruud Lubbers als premier aan 12 jaar systematische uitholling van onze voorzieningen. Zijn verraderlijke tovenaarsleerling Wim Kok neolibde als premier in acht jaar de post, de postbank, de treinen, de energie. De algemene studiebeurs verdween, net als de brievenbus om de hoek en alle provinciale elektriciteitsbedrijven. Free at last! Héérlijk!

Intussen, Sjaak, moet je jezelf niet de put in praten. Kop op jongen, er is nog wel wat zonlicht aan de einder… Hier wat puntjes.

Positief:

Het lukte Churchill Frankrijk en Duitsland vreedzaam samen te laten werken, waardoor de EU ontstond. En oorlog in West-Europa werd uitgebannen.

Frankrijk en Duitsland vreedzaam samen te laten werken, waardoor de EU ontstond. En oorlog in West-Europa werd uitgebannen. De Beatles, Rod Stewart, Motown en de Beach Boys maakten ons blij (één Beach Boy woonde NB in Hilversum een jaartje tegenover me – en ik wist dat toen niet…!!!). Net als Maria Callas, Burt Bacharach, Charles Aznavour, John Coltrane, Dave Brubeck, en Miles Davis. Okee dan, voor sommigen ook Cliff Richard, Johnny Jordaan of Mieke Telkamp (die ga ik niet vet zetten). Popzenders ontstonden.

TV begon – en jazeker: vanuit mijn woonplaats Bussum in 1951 (maar kon maar niet ophouden); we genoten wel enorm van Pipo de Clown en Mies Bouwman en (ik beken)… Peyton Place.

Tsjechslowakije, Oost-Duitsland, Polen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Estland, Letland en Litouwen werden vrij, en lid van de EU. Mede dankzij Lech Wałęsa en de Poolse paus. De Sovet-Unie stopte ermee onder Gorbatsjov.

ENORME AANTALLEN KERNRAKETTEN VERDWENEN en de Koude Oorlog was over. Makkelijk opgeschreven maar totaal geen sinecure… Ja, en het gaat niet allemaal prima of vanzelf. Niks gaat vanzelf.

Internationaal: China versloeg de armoede en industrialiseerde (maar kon niet stoppen). India ontdekte betere landbouw. Alle Afrikaanse koloniën gooiden hun onderdrukkers eruit. Zuid-Afrika liet Mandela vrij en versloeg het racisme en de apartheid. Ja, en het gaat niet allemaal prima of vanzelf. Niks gaat vanzelf.

Vrouwen begonnen aan hun bevrijding. Ja, en het gaat niet allemaal…

Heel Europa heeft volksverzekeringen voor ziekten en staatspensioen voor ouderen (ik leef ervan).

Kanker is niet dodelijk meer; er hangen overal harthulpdingen.

Praat jezelf niet de mist in, Sjaak. Maar ik vind de PVV en FvD héél zorgelijk. En de Toeslagenaffaire met zijn onrecht en uiterst trage ‘oplossing’ is het absolute dieptepunt van dit decennium.

En wat moeten we nu doen dan? Overtuig je familie, vrienden, buren, kennissen dat neolib fout is en weg moet.

Gebruik dit lijstje als je wilt. Geef niet op, geef nóóit op!

