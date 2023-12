André Horlings ruste in vrede

Het bericht bereikt ons dat André Horlings (Andreas, bij Krapuul) afgelopen maandag is overleden.

Andreas was een gedreven journalist, die twee jaar lang met grote inzet voor Krapuul geschreven heeft. In 2014 stapte hij over naar Historiek om daar verder zijn krachten aan te wijden. Onze contacten verliepen daarna via twitter.

U kunt hier zijn artikelen op Krapuul terugvinden.

Een van de filmpjes die zijn kerstwens uitmaakten voor dit jaar staat hier. Het andere volgt nu:

Hier een In Memoriam en condoleanceregister.

En dat nu we echt alle antifascisten nodig hebben.

Sterkte aan zijn nabestaanden.

– Uitgelichte afbeelding: Door Matthew Bowden www.digitallyrefreshing.com – http://www.sxc.hu/photo/148763, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123396