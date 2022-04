Anarchisten uit de regio over de oorlog tegen Oekraïne

Dit is het eerste deel van een lange reportage over de internationale anarchistische mobilisering tegen de invasie in Oekraïne.

In deze video gaan Oekraïense, Poolse, Russische en Belarussische anarchisten en antifascisten in op het verhaal van het regime van Poetin over de oorlog.

De reis voor deze onafhankelijke journalistieke uiting begon in maart en is nog aan de gang. Ik heb interviews gehouden en gefilmd in

Poznań, Warschau, Kraków, Rzeszów, Lviv en Kyiv.



Alexis Daloumis

– Excuses voor het “uit de regio”, u weet waar het een toespeling op is

– Uitgelicht: Still uit de video