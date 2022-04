Anarchisten tegen Poetin

Alexis Doumanis:

Het belangrijkste deel van mijn reportage in Polen en Oekraïne gaat over de praktische mobilisering van anarchisten, hun steun aan en deelname aan het verzet tegen de invasie van het Poetinregime.

Deze video is opgenomen in Polen en het is het eerste deel van die belangrijke reportage. De reactie in anarchistische kringen op de oorlog in Oekraïne wordt er in verkend, doorheen het land en internationaal. Hoe er unaniem verzet is tegen het Russisch imperialisme en hoe deze noodtoestand de beweging verenigd heeft tot een gemeenschappelijk doel, ondanks eerdere verdeeldheid en conflicten.

Het volgende deel, dat spoedig komt, speelt in Oekraïne.

Zie ook hier.

Via Freedom

– Uitgelicht: still uit de video