Amerikaanse pedojager annex MAGA-fan veroordeeld wegens misbruik jongen van acht

David Todeschini, een prominente Republikeinse QAnon/MAGA-fan, blijkt in 1990 veroordeeld te zijn wegens het seksueel misbruiken van een jongen van acht. Lang geleden, maar pikant omdat Todeschini onder de naam David Trent hevig tekeer gaat tegen Joe Biden die volgens hem een ‘pedofiel’ is. Ook Hillary Clinton en Oprah Winfrey zijn volgens Todeschini pedofielen, uiteraard zonder dat daar enig bewijs voor geleverd wordt.

QAnon-gekkies denken dat een elite van bloeddrinkende pedofielen – vooral afkomstig uit de Democratische Partij – achter de schermen de dienst uitmaakt in de VS. Donald Trump zou geroepen zijn een einde te maken aan de heerschappij van deze satanische elite, maar daar hoor je de laatste tijd weinig meer over.

De inmiddels 70-jarige Todeschini runt een account met ruim 20.000 volgers op Bitchute, het nazi-alternatief voor Youtube, waar in tegenstelling tot de Jijbuis álles toegestaan is. Todeschini staat in New York geregistreerd als “seksueel gewelddadig”. Ook bestaat er volgens de autoriteiten een “grote kans op herhaling”.

Het is overigens bepaald niet de eerste keer dat zo’n reactionaire QAnon/MAGA-gek een kindermisbruiker blijkt te zijn. Ik zou de “verdediging van gezinswaarden” waar ze in die kringen zo gek op zijn maar met een pondje zout nemen.

De zaak kwam aan het rollen nadat journalist Andrew Callaghan van HBO een clip uit een interview met Todeschini op Twitter plaatste.

Clip from Andrew Callaghan’s new HBO doc “This Place Rules” Dave here has alot of conspiracies about pedophile elites, but turns out he has a conviction for raping an 8 year old. pic.twitter.com/2WxZA3yiSp — ChudsOfTikTok (@ChudsOfTikTok) January 1, 2023

De clip is afkomstig uit de HBO-documentaire “This Place Rules”, helaas niet te zien op HBO Max in Nederland. Uiteraard wél te downloaden op de betere torrent-sites.

Bron: LGBTQ Nation

Uitgelichte afbeelding: By Anthony Crider – https://www.flickr.com/photos/16086041@N00/49416341132/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86145734