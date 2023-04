Amerikaanse neonazi opgepakt wegens projecteren antisemitische teksten op Anne Frank Huis

De Poolse politie heeft dinsdag de Amerikaanse neonazi Robert Frank Wilson opgepakt op verdenking van het projecteren van antisemitische teksten op het Anne Frank Huis begin februari.

Op de gevel van het Huis werd minutenlang de tekst “Anne Frank is uitvinder van de balpen” geprojecteerd. Die tekst verwijst naar de complottheorie dat Anne Frank haar dagboek niet zelf heeft geschreven, omdat in het dagboek met een balpen geschreven bladen zijn gevonden. De balpen werd pas na WOII gebruikt, dus het dagboek zou van later datum zijn. Dat de bladen per ongeluk zijn achtergelaten door een Duitse onderzoeker wil er bij het extreemrechtse wappieplebs natuurlijk niet in.

Wilson is een vooraanstaand lid van de Goyim Defense League, een netwerk van neonazi’s en antisemitische fanatici. De groep is dol op Hitler, prijst de Waffen SS en is scheutig met White Power slogans. GDL is dol op publiciteitsstunts waarbij nietsvermoedende mensen op straat geconfronteerd worden met acties van de groep. Van die acties (en de reacties erop) wordt vervolgens online uitgebreid verslag gedaan.

Wilson had eigenlijk eind 2021 voor de rechter in San Diego moeten verschijnen omdat hij zijn buurman aanviel terwijl hij homofobe beledigingen schreeuwde. Het vooruitzicht op een stevige gevangenisstraf joeg Wilson blijkbaar nogal wat schrik aan. Hij vluchtte naar Polen, waar hij vrolijk doorging met zijn antisemitische haatcampagnes. Zo troffen we hem o.a. bij de poort van Auschwitz waar hij poseerde met een antisemitisch spandoek. Lekkere knaap, dus.

De onderzoeksgroep Capitol Terrorist Exposers (@j6dreamteam op Twitter, volgtip btw) kwam Wilson al snel op het spoor door een video die de Amerikaanse neonazi onder de naam Aryan Bacon zélf verspreidde op internet. Hulde.

Wilson moet nog steeds voor de rechter in San Diego verschijnen. Of justitie in de VS om zijn uitlevering zal vragen is niet duidelijk. We mogen hopen van wél, want dan krijgt hij waarschijnlijk een flinke douw.

Uitgelichte afbeelding: activisten van de Goyim Defense League in actie. Opdat we weer weten met welk gajes we te maken hebben – By Blackeyelion – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122816602