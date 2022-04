Amerikaanse klimaatactivist steekt zichzelf in brand

Een klimaatactivist uit Colorado heeft afgelopen vrijdag op Earth Day zichzelf uit protest in brand gestoken voor het gebouw van het hooggerechtshof in Washington DC. Hierna is hij aan zijn verwondingen overleden.

De 50-jarige Wynn Bruce uit Boulder, Colorado, een boeddhistische monnik, had zijn actie al lang van tevoren aangekondigd op sociale media. Hij schreef: “This is not humor. It is all about breathing” en verder zei hij “Clean air matters”. Bruce was geïnspireerd door de Vietnamese zenmeester Thich Nath Hanh. Zijn zelfverbranding is ook in de lijn te zien van andere Vietnamese monniken die zichzelf in brand zetten in protest tegen de Vietnamoorlog. Ook Tibetaanse monniken hebben deze praktijk eerder uitgevoerd in protest tegen de Chinese bezetting van Tibet. Een foto hiervan staat ook op een Rage Against the Machine hoes.

Afgelopen februari hield het Amerikaanse Supreme Court een zitting over CO 2 uitstoot. Wynn Bruce zijn protest werd door verschillende media niet bericht, andere hadden het over zelfmoord, terwijl het bewuste actie was als protest tegen het huidige destructieve klimaatbeleid.

Foto: Malcolm Browne for the Associated Press – Immediate source:[1] For further info see: http://www.apimages.com/metadata/Index/Watchf-AP-I-VNM-aphs019555-VIETNAM-MONK-PROTEST/a344206cdb5a490e9fceb1e1c2ebbefc/1/1