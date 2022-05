Amerikaans Ministerie van Justitie vraagt transscripties 6 januaricommissie

Een lichtpuntje: het Ministerie van Justitie van Merrick Garland is dus wel degelijk bezig met een wijdlopend onderzoek, niet alleen naar de gebeurtenissen òp 6 januari 2021, maar ook òm die gebeurtenissen heen en achter de schermen ervan.

Dit blijkt uit het feit dat het Ministerie nu de 6 januaricommissie gevraagd heeft om transscripties van diens verhoren achter gesloten deuren, onder wie medewerkers van Donald Trump.

Het Ministerie heeft niet specifiek naar bepaalde transscriptioes of die van bepaalde personen gevraagd:

“Mr. Polite and Mr. Graves did not indicate the number of transcripts they were requesting or whether any interviews were of particular interest. In their letter, they made a broad request, asking that the panel “provide to us transcripts of these interviews, and of any additional interviews you conduct in the future.” (NYT)