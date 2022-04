Amazon heeft zijn eerste vakbond

Amazon in de Verenigde Staten heeft eindelijk zijn eerste vakbond. Gisteren werd er bij een magazijn in Staten Island, nabij New York, door een meerderheid van de werknemers voor een vakbond gestemd.

Het grootste bedrijf van de wereld, Amazon, probeert al sinds de start in 1994 vakbonden te voorkomen. Vorig jaar werd er bij een stemming in Alabama tegen de oprichting van een vakbond gestemd. Amazon zette verschillende intimidatietechnieken in, zo werd bijvoorbeeld de lokale overheid gevraagd om het stoplicht bij het distributiecentrum korter op rood te zetten, zodat supporters van de vakbond niet met werknemers in de auto konden praten.

Amazon, het bedrijf van Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld, heeft natuurlijk alle redenen om een vakbond te voorkomen. Er vinden bij Amazon talrijke ongelukken op de werkvloer plaats. Arbeiders moeten lange shifts werken en als er geen werk is worden ze zonder betalen naar huis gestuurd. Er wordt veel gewerkt zonder contracten, zodat als de kerstperiode voorbij is, iedereen zonder contract ontslagen kan worden. Ook tijdens covid-19 lockdown moesten Amazon werknemers doorwerken, terwijl gewone winkels dicht moesten. Er vonden dan ook talrijke coronauitbraken plaats bij Amazons magazijnen.

De oprichting van de vakbond in Staten Island is ook het succes van een man, die door Amazon ontslagen werd bij een protest tegen covid-19 maatregelen in dat pakhuis in 2020. Ondanks veel geld van Amazon en intimidatie werd met 2654 voor en 2131 tegen, voor de vakbond gestemd. Hopelijk worden bij meer vestigingen van Amazon nu vakbonden opgericht om de omstandigheden en uitbuiting van werknemers te voorkomen. Eerder dit jaar werd ook al bij een andere multinational, Starbucks, de eerste vakbond opgericht. De pandemie heeft bij veel arbeiders tot het inzicht geleid dat zij niet voor niets willen werken. Het zou goed zijn als dit in Nederland ook navolging krijgt bij e-commerce bedrijven als Bol.com, Amazon NL, Picnic en vele andere distributiecentra waar werknemers veelal werken voor lage salarissen via uitzendbedrijven met kortetermijncontracten onder erbarmelijke omstandigheden.

Is Amazon about to get its first union in the US?

Counting continues for a second day in Amazon union vote in Staten Island. This is the former Amazon worker Chris Smalls (@Shut_downAmazon) trying to reach this historic milestone 👇 pic.twitter.com/2NGTtSZmdZ — Michelle Fleury (@BizFleury) April 1, 2022

foto van wikipedia: Álvaro Ibáñez from Madrid, Spain – Amazon España por dentro