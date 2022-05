Alt-Right icoon Paul Joseph Watson kraamt racistische en antisemitische wartaal uit

Byline Times heeft de hand weten te leggen op een geluidsopname van Paul Joseph Watson waarop het alt-right icoon zijn mening kenbaar maakt over alles wat hem niet aanstaat (voor ‘alles’, lees: ‘niet-heteroseksuele witte mannen’). In tegenstelling tot zijn extreemrechtse collega’s Alex Jones en Milo Yiannopoulos is Watson over het algemeen vrij voorzichtig in zijn uitlatingen, maar hier laat hij het masker vallen. Zo mogen wat hem betreft Joodse mensen ‘van het aangezicht van de aarde geveegd worden’ (“I really think you should press the button to wipe Jews off the face of the Earth”).

Ander voorbeeld (de sterretjes mag je zelf invullen); “media f****t activists” sticking signs “up in my face trying to get me to join the gay f****t Palestinian cause. I don’t give a shit about Israel and Palestine. I care about white people. Not sand n****r Jew P**i f****t c**ns”.



Watson is een grote naam in fascistische kringen. Hij heeft 1,2 miljoen volgers op Twitter en zijn Youtube-kanaal heeft 1,9 miljoen abonnees. Watson is een protegé van Alex Jones. Af en toe levert hij nog steeds hand- en spandiensten aan de Amerikaanse Oppergek, maar hij concentreert zich tegenwoordig vooral op zijn eigen Youtube-kanaal, prisonplanetlive, waar hij zich onledig houdt met het schelden op ‘liberals’ en het verspreiden van krankzinnige complottheorieën.

Bron: Byline Times

Uitgelichte afbeelding: Watson (links) met Jones – By Tyler Merbler from USA – Jones & Watson, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56588142