Zangeres Jonte Short uit New Orleans en David Steele van voorheen The Beat en Fine Young Cannibals vormden samen enige tijd de groep Fried. Ik had ze graag in de Alternatieve Top 2000 gestemd maar de band was niet op Spotify. Hier hun eerste single.



When you get out of jail, 2004

Er is een remix met een authentieke gansterrapper die de mannenrol als antwoord speelt, daar heb ik geen zin in.