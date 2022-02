Alexandra, kom terug uit Curaçao

Lieve Alexandra, ja, het is nieuw voor je: de portefeuille Caraïben. En absoluut: je moet je goed inwerken… je bent een degelijk type.

Maar om dan een dienstreis te maken van niet 4 of 5, niet 8 maar meteen maar 15 dagen naar de ABC-eilanden… gezien de variatie aan je jurken hou je wel van wat afwisseling, en misschien was je er nog nooit geweest (wat heeft een vliegtuigpassagier daar ook aan CO 2 te brengen? Dat waait daar toch in seconden weer weg…) Maar om daar meteen een vakantiekolonie-annex-regeringsfiliaal te stichten…

Zeker, je hebt het héél zwaar gehad met de toeslagen… zo zwaar dat je dat na een jaar weer hebt mogen opgeven. Begrijp ik, begrijp ik… En afgelopen zaterdag is het moratorium voor gerechtsdeurwaarders afgelopen – en er is nog geen nieuw. Nee, natuurlijk, daar ga jij niet meer over… snap ik, snap ik…

Maar dat bedoel ik: lekker in de zon daar eens even niet aan hoeven te denken… Even bijkomen, bon bini, beste meid. En hoeveel ambtenaren heb je eigenlijk mee? Vast meer dan vier. Of vijf. Of zes. Dat was natuurlijk vechten op de afdeling, Toren C zal ik maar zeggen.

Beetje pijnlijk is het wel dat je als vrouw, ik bedoel dus de eigenaresse van een speciale inloop, weigerde de gevangen vluchtelingenvrouwen te bezoeken. Ja, die hebben geen inloop – daar zitten ze juist in met zijn allen – met elke dag hetzelfde aan… en geen vrije uitloop…

Het gaat om enkele honderden Venezolaanse vrouwen en kinderen, die gewoon op z’n Curaçaos in de gevangenis gedonderd zijn – tegen ale internationale regels in. Kinderen, Alexandra. Wat jij en ik en iedereen die dit leest ook geweest zijn: soms nogal onbeholpen wezentjes, speelballen van de omstandigheden.

Dat heeft Amnesty al eerder, en ook nu weer nog even aangestipt.

Helaas, Alexandra, dan stijg je toch weer een puntje op de lijst van aanstaande aftreders. Dan kom je vrijwel gelijk met koele, Groningse rekenaar Hans Vijlbrief, je grote concurrent. Hou hem in de gaten!

