Al komt de politie, al komt de justitie

Het zou mij niet verbazen als de Warszawianka, lied van de Poolse opstand van 1830 – overigens oorspronkelijk in het Frans geschreven als La Varsovienne – inderdaad een maçonnieke achtergrond heeft. Waarom anders op deze manier het lied Al komt de politie zoals uitgezonden op Radio De Vrije Maagd, 225m, mei 1969 presenteren op Youtube? Mooi passend bij dit stuk en aansluitend bij het anarchistische lied ¡A las barricadas! uit de tijd van de burgeroorlog.

Verschenen op het Pegafoonlabel, van uitgeverij Pegasus, destijds de uitgeverij van de CPN die kansen zag in de studentenbeweging die met de CPN ten onder is gegaan aan de wederzijdse beïnvloeding.

Het in de lucht brengen van het radiostation was dan wel weer een anarchistische actie.

