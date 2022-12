Al-Jazeera dient strafklacht over de moord op Shireen Abu Aqleh in bij het ICC

Het in Doha (Qatar) gevestigde netwerk al-Jazeera heeft dinsdag een klacht bij het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag gedeponeerd inzake de moord op 11 mei op Shireen Abu-Aqleh. Al-Jazeera heeft nieuw getuigenmateriaal en video’s verzameld die volgens een statement van het netwerkt onomstotelijk aangeeft dat er rechtsreeks werd geschoten op haar correspondent Abu Aqleh en haar collega’s. Ook toont het aan dat er – anders dan Israel beweerde – behalve door Israeli’s door niemand anders in het gebied werd geschoten op het moment dat zij en haar collega Ali Samoudi werden getroffen. Volgens al-Jazeera geeft het bewijs aan dat er sprake was van een uitgebreidere campagne om al-Jazeera het zwijgen op te leggen.

Het dossier, dat het resultaat is van een zes maanden durend onderzoek, werd overhandigd door Rodney Dixon, de advocaat van al-Jazeera. Dixon presenteerde het als onderdeel van een campagne tegen al-Jazeera, waarbij hij ondermeer verwees naar het bombarderen van het kantoor van al-Jazeera in Gaza op 15 mei 2021. ”De nadruk valt op Shireen, die onvoorstelbare moord, maar het bewijs dat we verzameld hebben gaat over alles waarbij al-Jazeera werd aangevallen als internationale media-organisatie.”

Shireen Abu Aqleh was 25 jaar de correspondente van al-Jazeera. Zij was een begrip in de Arabische wereld. Lina Abu Aqleh, de nicht van Shireen die ook in Den Haag was, toonde zich hoopvol over de aanklacht en Anton Abu Aqleh, Shireens broer, zei dat hij belangrijk was voor de familie. Dixon merkte op dat de ICC eventueel samen zou kunnen werken met de FBI die in november aangaf dat zij de zaak zouden onderzoeken. Maar Ned Price, de woordvoerder van het State Department, wees dat af. Ook de Israelische premier Yair Lapid zei dat Israel niet zou meewerken en dat geen enkele Israelische militair door het ICC verhoord zou worden. Het Israelische parlementslid Ben Gvir noemde al-Jazeera ”antisemitisch”. De Israelische minister van Financiën Lieberman zei dat alle perskaarten van de al-Jazeera correspondenten nu ingetrokken dienden te worden.