Ahoy biedt podium aan antisemitische complotdenkers

In Rotterdam Ahoy vond afgelopen zaterdag een spiritueel evenement bijeenkomst van extreemrechtse wappies plaats. Daarbij werd o.a. een podium geboden aan Marcel Messing, een man die ervan overtuigd is dat De Joden De Touwtjes In Handen Hebben.

Messing gelooft ook in de Protocollen van de Wijzen van Zion, een door de tsaristische geheime dienst Ochrana gefabriceerd prutswerkje waarin Joodse leiders zogenaamd bespreken hoe ze De Macht Zullen Grijpen. Niet geheel toevallig behoorden de Protocollen ook tot de favoriete lectuur van Adolf Hitler.

Uiteraard mag je dat allemaal niet ‘antisemitisch’ noemen:

In Ahoy is het ook veelvuldig te horen: de macht van de centrale banken, Klaus Schwab en zijn WEF, The Great Reset. Maar antisemitisme? Als ik het aan de bezoekers voorleg, kijken ze oprecht verbaasd. Natuurgenezer Margritta, die Messing dus al heel lang volgt en bewondert, vindt bij die theorieën niet haar inspiratie. “Wat hij over de joden zegt, is voor mij bijzaak. Als het joodse mensen zijn op belangrijke posten, dat is dan zo. Maar je moet mensen afrekenen op hun daden, niet op hun joods-zijn.”

Waarom Ahoy dergelijk geteisem een podium biedt, is iedereen een raadsel. Op vragen krijg je geen antwoord:

Een uitgebreid verslag van het gebeuren vind je hier. Btw: dat verslag maakt ook meteen korte metten met de mythe dat naziwappies laag opgeleide losers zijn. Lees en huiver.

