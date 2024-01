AfD krijgt concurrentie: nieuwe extreemrechtse partij in Duitsland

De fascistische Alternative für Deutschland (Afd) krijgt concurrentie – of misschien wel een bondgenoot. Gisteren besloten de leden van de aartsreactionaire Werteunion rond Hans-Georg Maassen een nieuwe partij op te richten. Samenwerking met de AfD wordt uitdrukkelijk niet uitgesloten. Mogelijk doet de nieuwe partij komende herfst mee aan de deelstaatverkiezingen in het oosten van het land.

De Werteunion presenteert zichzelf als een conservatieve basisbeweging binnen de christendemocratische CDU, maar leunt in feite dicht tegen ordinair fascisme aan. De beweging raakte de afgelopen week in opspraak omdat enkele vooraanstaande leden aanwezig waren bij het inmiddels beruchte overleg van de AfD met neonazi’s, waarbij de plannen om miljoenen Duitsers te deporteren werden ontvouwd.

Maassen gaf tot december 2018 leiding aan het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), de Duitse AIVD. Eerder dat jaar raakte hij in opspraak toen hij zich vergoeilijkend uitliet over door neonazi’s georchestreerde rellen in Chemnitz, wat ertoe leidde dat Maassen met vervroegd pensioen werd gestuurd.

Na zijn pensionering ging het pas écht helemaal mis met Maassen. Hij raakte in extreemrechts wappieland verzeild en verkondigde publiekelijk de ene idiote complottheorie na de andere. Begin vorig jaar had het bestuur van de CDU het wel gezien met Maassen en werd hij geroyeerd als partijlid. Maassen ging in beroep en won helaas de daarop volgende procedure.

Volgens Maassen heeft de CDU de conservatieve beginselen verraden. De top van die partij bestaat volgens hem uit cryptosocialisten die niks doen tegen de plannen van de globale elite de witte Duitse bevolking te vervangen door migranten met een kleurtje. Je kent het wel.

Maassen kan zich dan ook helemaal vinden in de uitgangspunten en de maatschappijanalyse van de AfD. Het enige probleem is volgens hem dat de AfD een pietsje té radicaal is, wat veel mensen afstoot. De voormalige inlichtingenchef hoopt met zijn partij in dat gat te kunnen springen.

Bron: taz

