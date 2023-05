Activisten Just Stop Oil verstoren rugbywedstrijd

Activisten van Just Stop Oil hebben zaterdag een wedstrijd in de Premiership Rugby (de hoogste afdeling van het Engelse professionele rugby) verstoord. Twee leden van de organisatie renden het veld op waar ze fakkels met een oranje stof (verf?) afvuurden. De stof blijft zo te zien niet liggen, dus de schade valt nogal mee. Filmpje hieronder. Aan de reacties te zien heeft Just Stop Oil met deze actie geen harten gewonnen, maar dat interesseert ze waarschijnlijk ook helemaal niks. Het ontgaat me ten ene male wat dergelijke acties geacht worden op te leveren, maar naar ik begrijp stellen alleen boomers dat soort kritische vragen. In elk geval hebben de activisten hun 15 minutes of fame gehad. Dat is vast ook wat waard.

Uitgelichte afbeelding: Just Stop Oil. Public use.