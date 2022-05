Acties in VS tegen dreigend verbod op abortus

Op verschillende plaatsen in de VS hebben de afgelopen dagen protesten en acties plaatsgevonden tegen het komende verbod op abortus. In Madison, Wisconsin werd het hoofdkwartier van een anti-abortus groep in brand gestoken.

Vorige week dinsdag vonden overal in de VS demonstraties plaats tegen het uitgelekte voorstel van het hooggerechtshof om Roe vs Wade terug te draaien. In Los Angeles sloeg de federale politie (DHS) hardhandig een vreedzaam protest uiteen, misschien dachten ze net als de Nederlandse politie dat ze carte blanche hebben als er een black block meeloopt in een protest. Woensdag werden er bij een zwangerschapskliniek in Portland leuzen op de muur geschreven en een paar ramen ingegooid. In Fort Collins, Colorado werd een anti-abortuskerk beklad en gevandaliseerd, een actie die door lokale anarchisten werd opgeëist.

In Madison, WI werden bij het gebouw van een anti-abortusorganisatie de ramen ingeslagen en een molotovcocktail naar binnen gegooid. Toen deze niet afging, werd er alsnog brand gesticht, die verder overigens niet veel schade heeft aangericht. De aanslag, die veel reuring heeft veroorzaakt, is nog niet opgeëist. Sommige centristen denken dat het een hoax is omdat de slogan op de muur cursief geschreven is…

Inmiddels heeft het Witte Huis zich ook uitgesproken tegen vandalisme en gewelddadige protesten. De Republikeinen willen abortus afschaffen en genderfascisme invoeren, wat ze proberen te bereiken door te liegen en regels te veranderen, maar Democraten denken dat dit nog kan worden tegengehouden door te stemmen en vreedzaam te demonstreren. Veel ophef was er ook over protesten die afgelopen weekend plaatsvonden bij de woningen van rechters van het Supreme Court. Ook hier sprak de regering-Biden zich tegen uit. Daarbij wordt geheel voorbijgegaan aan het geweld van anti-abortusactivisten. Sinds 1994 zijn er 41 bomaanslagen en 173 pogingen tot brandstichting geweest bij abortusklinieken. Ook zijn diverse artsen vermoord door anti-abortusactivisten. Ook wordt eraan voorbijgegaan dat de vrouw die Brett Kavanaugh beschuldigde van verkrachting al vier keer heeft moeten verhuizen wegens doodsbedreigingen.

In LA protesteerden feministische groepen in een katholieke kerk. In Seattle sloeg een beveiliger dan weer hardhandig een oudere demonstrante bij een kerk weg.

