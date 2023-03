Acties in Frankrijk tegen pensioenwet

In Frankrijk voeren de vakbonden vandaag weer actie tegen de pensioenhervormingsplannen van president Macron en premier Elisabeth Borne. In Parijs is een grote betoging gepland en op diverse plaatsen vinden prikacties en blokkades plaats.

De hervormingswet wordt vandaag besproken in de senaat. De rechtse meerderheid ging eerder al akkoord met een aantal bepalingen in de wet. Vandaag staat het meest omstreden deel van het wetsvoorstel op de agenda, de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 64 jaar.

